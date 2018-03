Sierra Leone opnieuw naar stembus voor beslissende tweede ronde

In Sierra Leone trekken ruim 3 miljoen kiezers zaterdag opnieuw naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Het wordt een spannend duel tussen oppositiekandidaat Julius Maada Bio van de grootste oppositieformatie SLPP (Sierra Leone People’s Party) en regeringskandidaat Samura Kamara van de APC (All People’s Congress).

Een tweede ronde was nodig aangezien geen van de kandidaten in de eerste ronde 55 procent van de stemmen haalde. Bio en Kamara haalden op 7 maart respectievelijk 43,3 en 42,7 procent van de stemmen. Dat is, omgezet in absolute aantallen, een verschil van nog geen 15.000 stemmen.

Julius Maada Bio nam het in 2012 al op tegen huidig president Ernest Bai Koroma, maar moest toen dus de duimen leggen. In het nadeel van Bio is zijn verleden in de militaire junta die de APC 26 jaar geleden van de macht verdreef.

Hoe dan ook, de nieuwe president zal de ontwikkeling van het kleine en arme West-Afrikaanse land weer de juiste richting moeten uitsturen, na jaren van zware corruptie, vorig jaar modderstromen die een duizendtal mensenlevens eisten en in 2014 ook de ebola-epidemie.