Moskou zet meer dan 50 Britse diplomaten het land uit

Rusland stuurt nog eens meer dan 50 Britse diplomaten naar huis. Dat heeft Moskou zaterdag laten weten. Dat aantal komt bovenop de 23 diplomaten die vorige week het land al moesten verlaten.

Vrijdag eiste Moskou al dat Londen het aantal medewerkers op zijn ambassade en consulaten in Rusland vermindert. Het moet op gelijke hoogte komen met het aantal Russische diplomaten in Groot-Brittannië, zo zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken toen. De Britten kregen daarvoor van de Russen een maand de tijd. Zaterdag verklaarde woordvoerster Maria Zakharova dat dit neerkomt op een vermindering van nog eens “ruim 50” Britse diplomaten.

De huidige diplomatenoorlog is een gevolg van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal, op zondag 4 maart in het Britse Salisbury. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd en daarop hebben deze week bijna dertig landen aangekondigd dat ze samengeteld meer dan 140 Russische diplomaten het land uitzetten.

Moskou ontkent iets te maken te hebben met de vergiftiging van Skripal.