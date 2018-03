Na dodelijke protestdag staking en dag van rouw voor de Palestijnen

Na het bloedige protest van vrijdag in Gaza zijn zaterdag op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem de winkels dicht gebleven. Ook de privéscholen, die op zaterdag doorgaans open zijn, staken mee. De Palestijnse president Mahmoud Abbas riep na de gewelddadige confrontatie aan de grens met Israël op tot een dag van rouw. Volgens de autoriteiten in Gaza schoten Israëlische soldaten vrijdag tijdens de “Grote Mars van de Terugkeer” minstens vijftien Palestijnen dood. Meer dan 1.400 andere mensen raakten gewond, vooral als gevolg van traangas.

Palestijnse media meldden intussen dat aan de mars minstens 20.000 manifestanten deelnamen. De radicaal-islamistische Palestijnse organisatie Hamas ijvert met de actie voor het recht op een terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen. De Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 bracht een massale exodus van Palestijnen uit het huidige Israël teweeg. Veel van deze mensen leven vandaag in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in buurlanden, want van Israël mogen ze niet terugkeren.

In Gaza zelf worden zaterdag de dodelijke slachtoffers van vrijdag begraven. De bevolking werd ook opgeroepen om de gewonden te bezoeken.