Vrouw sterft na val van zesde verdieping flatgebouw: “Verdacht overlijden”, zegt de politie

Sint-Niklaas - Een 37-jarige vrouw is zaterdagochtend om het leven gekomen na een val van de zesde verdieping van een flatgebouw in de Heidebloemstraat in Sint-Niklaas. Haar lichaam werd om 4.30 uur aangetroffen voor een parkeergarage op de gelijkvloerse verdieping.

De dood van de vrouw wordt door de politie bestempeld als een verdacht overlijden. Zowel het gerechtelijke labo als de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. Voorlopig is het nog niet duidelijk of het om een wanhoopsdaad gaat of er kwaad opzet in het spel is.

Alle pistes worden momenteel nog opengehouden. “Ik deed mijn raam op de gelijkvloerse verdieping open en zag de vrouw vlak voor mij op straat liggen”, getuigt een buurvrouw. “Op dat moment waren de hulpdiensten al bezig met haar. Ik had de vrouw nog nooit gezien. Het was een verschrikkelijk beeld.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.