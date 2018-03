“Niet moeilijk om beter te doen dan het huidige stadsbestuur”, Jinnih Beels sneert naar De Wever na woelige week

Antwerpen - Na een uiterst woelige week heeft Antwerps SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels stevig uitgehaald naar het huidige stadsbestuur en burgemeester De Wever in een interview met De Morgen. “Het is niet zo moeilijk om het beter te doen dan dit stadsbestuur”, zegt ze in het interview. Ook haar ambities stelt ze op scherp: besturen en indien mogelijk de sjerp. Als het zover komt, wil ze de onder meer mobiliteit in de stad anders aanpakken. “Ik wil werk maken van een circulatieplan, zoals in Gent.”

Het was een week om snel te vergeten voor de Vlaamse socialisten. Uitgerekend op de dag dat de Antwerpse SP.A de nieuwe lijst aankondigde, raakte bekend dat het parket een onderzoek voert naar kopman en nummer 2 op die lijst, Tom Meeuws. Het onderzoek bekijkt mogelijk strafrechtelijke feiten die hij pleegde bij De Lijn in Antwerpen, feiten die hij zelf naar buiten bracht, aldus de voorzitter van De Lijn, Marc Descheemaecker (N-VA).

Als klap op de vuurpijl kwam de échte oorzaak van de vurige wrok die de Antwerpse N-VA koestert tegen Meeuws bovendrijven. In het weekblad Knack bevestigde een hooggeplaatste N-VA-bron dat de stukgelopen buitenechtelijke relatie tussen Meeuws en Liesbeth Homans de voornaamste reden is waarom de Antwerpse N-VA erop gebrand is Meeuws ‘kapot’ te maken.

Over die uitgekiemde revange wou N-VA-voorzitter De Wever niets kwijt. Hij stelde het politieke spel “niet op dat niveau, onder de gordel” te willen spelen. “Het is wat geweest”, vertelt Antwerps lijsttrekker Jinnih Beels aan De Morgen. Over liefdesperikelen, -verdriet en wraak heeft ze niets toevoegen. Ze is naar eigen zeggen in de politiek gestapt om aan politiek te doen, van “kinderachtig gedoe” moet ze niet weten. Waar ze wel van moet weten is “deelnemen aan een bestuur dat ons programma uitvoert, en als het kan: burgemeester worden”, aldus Beels aan De Morgen.

Voorts sneert ze naar het huidige bestuur en burgemeester De Wever die volgens haar beleid voert voor “the happy few”. “Het is niet zo moeilijk om het beter te doen dan dit stadsbestuur”, zegt ze. Zo vindt ze dat Antwerpen één grote werf is en stilstaat. “Intussen blijven de auto’s toestromen, waardoor voetgangers en fietsers elke dag hun leven wagen. Ik wil werk maken van een circulatieplan zoals in Gent, maar dan op maat van Antwerpen”, aldus nog Beels.