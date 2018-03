Passagier van gecrashte bus: “Het was voorbij in één of twee seconden, gordels hebben veel erger voorkomen”

De tol van het ongeval met een Belgische reisbus in Duitsland had mogelijk veel zwaarder kunnen zijn. Dat vertelt slachtoffer Hans De Mont aan VRT NWS. ”Iedereen droeg zijn gordel”, klinkt het. De chauffeur van de bus kwam om, in totaal vielen er nog 22 gewonden, vijf van hen zijn er erg aan toe.

Kort na middernacht is op een Duitse snelweg, nabij het Duitse Aschaffenburg, een Belgisch reisbus ingereden op een vrachtwagen. De vrachtwagen reed volgens de Duitse politie traag omdat deze wou afslaan naar een snelwegparking. Vermoedelijk heeft de chauffeur de afstand verkeerd ingeschat en heeft hij niet tijdig kunnen remmen. Hij heeft de klap niet overleefd.

“Het was voorbij in één of twee seconden”, vertelt Hans De Mont aan VRT NWS. “Iedereen droeg zijn gordel. Men had ons gezegd dat we dat moesten doen. En gelukkig hebben we het ook gedaan”. Volgens de man is zo veel erger voorkomen. Het is overigens wettelijk verplicht voor alle passagiers van reisbussen om gordels te dragen.

De man zelf is ongedeerd, maar hij heeft mensen gezien die geklemd zaten. In totaal vielen er 22 gewonden, vijf van hen zijn er erg aan toe. De tweede chauffeur, één van de zwaargewonde slachtoffers, zat ook geklemd, aldus nog de man.

“Mijn vrouw zat aan het venster en gelukkig had ze haar hoofd naar de andere kant gericht, want het glas is gesprongen”, vertelt hij nog. “Velen zijn met hun hoofd op de zetel voor hen gebotst.”

“Meesten willen reis verderzetten”

De meeste inzittenden van de bus die in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken was bij een ongeval in Beieren, zetten hun reis voort. Dat zegt de zaakvoerster van het Limburgse reisbureau Jowi Reizen, dat het vervoer regelde voor de skitrip van reisorganisator Sporty Ski.

Van de inzittenden die met de schrik vrijkwamen, koos de meerderheid ervoor hun reis voort te zetten. Ze waren op weg naar het skigebied Nassfeld in Oostenrijk. Een viertal passagiers zou ervoor gekozen hebben terug te keren naar huis, aldus Jowi Reizen.

Volgens Buitenlandse Zaken waren er 46 mensen aan boord, vooral families en vrienden uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Er waren twee bussen in Rotselaar vertrokken richting Nassfeld. De rit van de tweede bus verliep probleemloos.

Ook Hans en zijn vrouw gaan verderreizen. “We wachten nog op de anderen die naar het ziekenhuis zijn.”