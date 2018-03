Kerk veel te klein voor emotioneel afscheid van Nicolas (21) die instortte tijdens mountainbiketocht

Sint-Niklaas - In de Sint-Martinuskerk in Ardooie werd zaterdagochtend afscheid genomen van de 21-jarige Nicolas Haspeslagh. Hij is de zoon van Xavier Haspeslagh, van het bekende groentenbedrijf Ardo. Hij werd onwel tijdens een mountainbiketocht met zijn vader en stortte in.

De kerk was veel te klein om de vele honderden aanwezigen op te vangen. Onder meer de broer en zus van nicolas spraken mooie woorden over hun Nicolas. Zijn vriendin Vamille bracht een emotionele toespraak over haar geliefde. Vader Xavier bedankte de aanwezigen voor de massale steunbetuigingen. De studentenclub waar nicolas lid van was zong een lied.

Het overlijden van Nicolas kwam als een shock. Tijdens een mountainbiketocht in de Ardennen werd Nicolas onwel en stortte hij in. “Nicolas had zes weken geleden zijn schouder gebroken en mijn vader had hem gevraagd of hij geen last had”, zei broer Louis toen. “Alles verliep goed, zei hij. Maar een tijdje later zag mijn vader Nicolas plots stilstaan. Hij reed hem voorbij en toen hij achterom keek, zag hij Nicolas vallen.” Xavier schoot zijn zoon meteen te hulp. Het was snel duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. Omdat geen van beiden een telefoon bij zich had, startte Xavier met reanimeren. De hulpdiensten kwamen ter plaatse met een ambulance en een helikopter, maar een uur later in een Luiks ziekenhuis kwam alle hulp te laat. Na een autopsie werd duidelijk dat de jonge Ardooienaar stierf door een hartfalen, wellicht een hartstilstand.

Foto: bfr