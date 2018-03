Tien hypermarkten Carrefour zaterdag gesloten uit protest tegen herstructureringen

Brussel - Nog twee Carrefour-hypermarkten in Wallonië hebben zich zaterdag aangesloten bij de stakingsactie tegen de aangekondigde herstructurering, waarbij in België meer dan 1.200 banen op de tocht staan. In totaal zijn zaterdag tien hypermarkten dicht, waarvan eentje in Vlaanderen (Genk). Vrijdag waren er acht gesloten.

De hypermarkt in Genk wordt net als die Belle-Île (Luik) met sluiting bedreigd. Behalve deze hypermarkten zijn ook die van Ans, Bomerée, Boncelles, Flémalle, Fléron, Haine-Saint-Pierre, Herstal en Zinnik zaterdag gesloten, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve.

De directie van Carrefour herhaalt dat ze de agenda van de bonden niet begrijpt, omdat er net beslist was om een agenda vast te leggen om de onderhandelingen over het transformatieplan van Carrefour België aan te vatten. Ze is ook verbaasd dat verschillende winkels worden geblokkeerd door externen, en niet door werknemers van Carrefour. Nog volgens de directie verspreiden sommige vakbondsmensen verkeerde informatie.

De directie van Carrefour zegt dat ze niet overhaast tewerk wil gaan, maar dat ze “de ambitie heeft om effectief elke optie grondig te analyseren zodat de mogelijke impact voor de medewerkers maximaal kan worden beperkt”.

Ook in Frankrijk wordt er zaterdag actiegevoerd bij Carrefour. Daar zouden minstens 300 winkels aan de actie deelnemen, zeggen de bonden. Sommige vestigingen zijn geblokkeerd, bij andere kunnen de klanten maar met mondjesmaat binnen of zijn er amper mensen aan het werk.