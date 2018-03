Paaskuikens staan te wachten op lijkjes van soortgenoten tot ze verkocht worden: “Dit is écht niet meer van deze tijd”

Een video, gemaakt in een Aveve-filiaal, heeft voor danig wat verontwaardiging gezorgd op sociale media. Op de beelden is te zien hoe paaskuikens in een bak op de platgetrapte kadavers van hun soortgenoten staan. “Dit is echt niet meer van deze tijd”, vertelt Hans Lenvain van De Ark Van Pollare, een VZW die zich inzet voor achtergelaten weide-dieren. Aveve liet weten ”geschrokken” te zijn. “We verzekeren onze klanten dat dierenwelzijn onze absolute prioriteit is”, klink het nog.

OPGELET. DIT ARTIKEL BEVAT MOGELIJK SCHOKKENDE BEELDEN.

De video spreekt boekdelen: de kuikentjes staan dan wel onder een warmtelamp, de bodem van hun hok is bedekt met platgetrapte kadavers van hun soortgenoten. De video werd vrijdag gemaakt door een sympathisante van de VZW, de vrouw stelde naar eigen zeggen gelijkaardige taferelen vast in drie andere Aveve-filialen.

In totaal heeft de Ark van Pollare weet van zulke wantoestanden bij vier Aveve-filialen. “Eerder deze week kregen we een melding van eenzelfde situatie in een andere Aveve. Het antwoord daar was: ‘Dat is de natuur he.’ En wij die dachten dat ‘de natuur’ was dat kuikentjes bij de mama rondliepen te scharrelen… Vrolijk Pasen... maar niet voor deze kuikentjes jammer genoeg”, aldus de VZW op Facebook.

“Als mensen kippen willen houden kan je perfect kuikentjes aanschaffen, daar is niets mis mee. Een dier als impulsaankoop daarentegen, is echter écht niet meer van deze tijd”, vertelt Hans Lenvain aan de redactie van Het Nieuwsblad.

“Je mag er gif op innemen, zo’n acht weken na pasen staat onze telefoon roodgloeiend en staan ze hier allemaal met hun overgroeide paaskuikentjes en haantjes. Wij doen er alles aan om die dieren op te vangen, maar het kan niet de bedoeling zijn dat wij hier alle ongewenste paaskuikens gaan opvangen. Bovendien zijn haantjes bijzonder moeilijk om plaatsen. Ook hebben we niet eindeloos veel plaats, zaterdag hebben we nog 500 legbatterijkippen opgevangen die ook een thuis nodig hebben.”

Aveve is “geschrokken” en kondigde vrijdag op Twitter en Facebook aan maatregelen te treffen.

We zijn net op de hoogte gebracht van de beelden van de kuikens en zijn geschrokken. We zoeken momenteel uit wat er precies gebeurd is en houden jullie op de hoogte! Dierenwelzijn is onze absolute prioriteit! — AVEVE (@AVEVE) March 30, 2018

“We zijn hiervan geschrokken en vinden het jammer dat dit is kunnen gebeuren. We hebben meteen uitgezocht wat er gebeurd was”, aldus de winkelketen in een reactie. “Er waren tijdens de nacht enkele kuikens overleden en dit werd bij het opengaan van de winkel meteen vastgesteld door de verantwoordelijke en klanten.”

“We zullen alles in het werk stellen om dit in de toekomst te vermijden en verzekeren onze klanten dat dierenwelzijn onze absolute prioriteit is”, aldus nog Aveve.

“Een dier impulsief aankopen is toch echt niet meer van deze tijd”, vindt Lenvain. “Ik begrijp dat die diertjes schattig zijn en dat kinderen dat leuk vinden, maar tien jaar geleden kon je kittens en puppies achter glas in de dierenwinkel kopen. Nu is dat ondenkbaar. Waarom zou je dat wel met een kuiken doen?”

Nog een probleem is volgens Lenvain dat Aveve Nationaal weinig tot niets voorziet voor de winkeliers om de kuikens correct te huisvesten. “Het is aan de winkeliers en hun creativiteit om die beestjes een beetje netjes te huisvesten.” Ook na de mededeling van Aveve nationaal kwam er nog een melding binnen van dieronvriendelijke gehuisveste kuikens. “Wij kunnen dus niet anders vragen dan blijven uitkijken en blijven melden”, klinkt het nog.