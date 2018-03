Opgepast: oplichters proberen munt te slaan uit lage-emissiezones in Antwerpen en Brussel

Brussel - De website www.green-zones.eu verkoopt vignetten om met de auto in de Europese lage-emissiezones te mogen rijden. “Niet op ingaan. Het gaat om oplichting. In ons land wordt er niet met vignetten gewerkt”, klinkt het bij de politie.

Op de betrokken website wordt alles een beetje op een hoopje gegooid. Lage-emissiezones, verboden zones voor vrachtvervoer en noem maar op. De makers van de website is het helemaal niet te doen om de correcte info, ze willen geld verdienen. Daarom proberen ze nietsvermoedende automobilisten vignetten aan te smeren, die in feite niet bestaan. Toch zeker niet in ons land.

De site bundelt alle Europese LEZ-zones. Voor ons land gaat het om die van Antwerpen en Brussel. En, zo lezen we, binnenkort ook in Gent. Maar die informatie is niet officieel en klopt niet, ontdekte RTBf.

In de webwinkel probeert de website valse vignetten aan de man te brengen voor de lage-emissiezones in België en tal van andere Europese steden. Je wordt dan doorgestuurd ‘LEZ Belgium’.

“Sinds 2017 worden er in België in steeds meer steden milieuzones ingevoerd. Deze zones, in België LEZ (Low Emission Zone) genoemd, eisen een voorafgaande registratie van voertuigen en een extra aan te schaffen milieuticket voor oude euroklassen ...”, zo staat er. Die vignetten kunnen gekocht worden in de webwinkel en worden dan opgestuurd.

Foto: rr

Voor ons land staat er nog geen prijs bij de vignetten. Omdat we nog in een overgangsperiode zitten in Brussel waarin nog niet wordt verbaliseerd, staat er. In Antwerpen is het vignet wel al verplicht, maar staat er geen prijs.

“Er zijn helemaal geen vignetten nodig in Brussel,” zegt Nathalie Guilmin van Brussel Leefmilieu. “Wij werken met een systeem van slimme camera’s. Buitenlandse automobilisten moeten zich registreren, maar dat is volledig gratis. Het gaat dus om oplichters.”

Brussel Leefmilieu overweegt klacht in te dienen. In Antwerpen is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.