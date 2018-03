Poetin dreigt ermee alle Britse vliegtuigen die landen in Rusland te doorzoeken na “ernstige provocatie”

Het conflict tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland na de moordpoging op Russisch ex-spion Sergej Skripal wordt verder op de spits gedreven. Inzet nu: het al dan niet doorzoeken van vliegtuigen.

Nadat het Verenigd Koninkrijk (en bij uitbreiding tientallen andere Westerse landen) had besloten om Russische diplomaten het land uit te zetten, reageerde Rusland intussen met een gelijkaardige tegenreactie. Tientallen Britse en andere Westerse diplomaten moeten het Russische grondgebied verlaten en ook enkele consulaten in Moskou en Sint-Petersburg moeten de deuren sluiten. Maar president Poetin gaat nog een stap verder: het aantal Britse diplomaten in Rusland moet teruggebracht worden tot hetzelfde aantal Russische diplomaten in het Verenigd Koninkrijk. Dat zou willen zeggen dat nog minstens 50 Britse diplomaten het Russische grondgebied zouden moeten verlaten.

En het Kremlin dreigt er nu ook mee om elk Brits vliegtuig dat in Sint-Petersburg of Moskou landt helemaal te doorzoeken. Daarmee reageert Rusland op het doorzoeken van een Russisch vliegtuig, van Aeroflot, dat vrijdag geland was op de Londense luchthaven Heathrow. Het ministerie van Transport in Rusland eist daarover meer uitleg van Groot-Brittannië. Ze zien de actie van de douane op de luchthaven als een ernstige provocatie. “Als er geen degelijk verklaring voor is, zullen we de acties tegenover het Russische vliegtuig als illegaal beschouwen en behouden we ons het recht om gelijkaardige acties te ondernemen tegenover Britse luchtvaartmaatschappijen.”

Volgens het Verenigd Koninkrijk maakte het doorzoeken van het Aeroflot-vliegtuig deel uit van een routinecontrole van de douane “om het VK te beschermen tegen georganiseerde misdaad en het binnensmokkelen van drugs en wapens”.

Of die uitleg voor de Russen voldoende is om af te zien van hun dreigement, is nog niet duidelijk.

De aanslag met zenuwgas op Sergej Skripal (66) op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury. Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden daar toen bewusteloos op een bank aangetroffen. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Ze vechten nog steeds voor hun leven. Na de aanslag dienden in totaal 21 mensen verzorgd te worden.

Skripal was ooit de topman van de Russische militaire geheime dienst GRU en werd in Rusland veroordeeld als Brits spion, en in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil.