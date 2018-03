85-jarige fietser overleden na aanrijding met trein aan slagbomen

Bornem -

Een 85-jarige fietser is zaterdag rond 15 uur aangereden door een trein op de overweg aan de Puursesteenweg in Bornem. Voor de man kwam alle hulp te laat. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Puurs en Sint-Niklaas onderbroken. Dat werd vernomen bij Infrabel en de NMBS.