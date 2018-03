Het duel tussen Huesca en Albacete in de Spaanse tweede voetbalklasse is dit weekend uitgesteld. Pelayo Novo, middenvelder bij Albacete, liep bij een val uit zijn hotelkamer zware verwondingen op. Dat heeft zijn team zaterdag bekendgemaakt.

De club laat weten dat de 27-jarige Novo naar het ziekenhuis van Zaragoza gevoerd is. Zijn toestand is stabiel. Het ongeval gebeurde in het hotel waar de spelers van Albacete verbleven ter voorbereiding op de ontmoeting met Huesca, de koploper.