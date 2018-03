Hij schoot 17 leerlingen en leraren dood op school, nu stromen de fanmail en liefdesbrieven toe

De advocaat van Nicolas Cruz, de jongeman die 17 leerlingen en leraren doodde en 17 andere verwondde in Florida, maakt zich zorgen. Niet om het lot van de jongen die hij moet verdedigen, maar om de hoeveelheid fanmail die hij krijgt. “In mijn veertig jaar als advocaat heb ik dit nog nooit gezien.”

“Er zijn hopen brieven”, vertelt Howard Finkelstein, wiens kantoor Cruz vertegenwoordigt. “In mijn veertig jaar als advocaat heb ik nooit zoveel brieven gezien naar een beklaagde. Iedereen krijgt er zo nu en dan wel eens een, maar nooit zoals dit.”

“De brieven baren me zorgen omdat ze geschreven zijn door gewone, doordeweekse tienermeisjes van over het hele land. Dat maakt me bang, het is pervers”, zo gaat de advocaat verder. “We hebben hem een paar religieuze brieven voorgelezen die wensen voor zijn ziel overbrachten, maar we hebben en zullen de fanmail en foto’s van schaarsgeklede meisjes nooit aan hem tonen.”

De advocaat deelde ook een bloemlezing uit de brieven, de ene al verontrustender dan de andere:

“Je ogen zijn prachtig en de sproeten op je gezicht maken je zo knap. Ik ben heel slank en heb een 34C”, is maar één van de vele brieven die toekwamen op het advocatenkantoor. Een vrouw uit Chicago stuurde negen suggestieve foto’s, een ander meisje stuurde foto’s met de typische snapchat-filter op.

“Niemand anders moet omgaan met jouw demonen, wat betekent dat ze verslaan het begin van je bestaansreden zou kunnen zijn. Ik weet dat je een goede vriend zou kunnen gebruiken nu. Hou vol en hou je hoofd hoog”, schrijft een 18-jarige uit New York. Ze sluit de brief af met een hartje in roze inkt.

Ook op Facebook betuigen mensen hun steun voor de schutter in de intussen gesloten groep ‘Nikolas Cruz - The First Victim’. “Ik wil hem laten zien hoeveel mensen van hem houden en voor hem zorgen en alle prachtige gezichten”, zo schrijft een jonge vrouw die een collage wil sturen naar de moordenaar.

“Ik wil jullie allemaal laten weten dat Nikolas weet van ons bestaan en dat hij de grootste lach op zijn gezicht had toen hij te horen kreeg dat we hem allemaal steunen”, klinkt het verder nog in de groep. “Laat de brieven blijven komen want hij kan niet wachten om ze te lezen.”