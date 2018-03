Brandweer rukt uit voor enveloppe met wit poeder bij politie: vermoedelijk cocaïne

Antwerpen - De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt naar de politietoren aan de Oudaan in Antwerpen. Bij de politie was een enveloppe met een wit poeder afgeleverd. Het gaat waarschijnlijk om cocaïne.

“De enveloppe was al goed ingepakt, wij hebben ze nu in een plastieken zak gestoken en de civiele bescherming komt ze straks ophalen”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. Volgens de brandweer is er geen ontruiming van de politietoren nodig. Wat het poeder juist is zal later duidelijk moeten worden.

Het heeft er voorlopig alle schijn van dat het poeder geen antrax is, de kans is namelijk groot dat het om cocaïne gaat. Kort nadat de politie alarm sloeg kwam ook een oproep binnen uit een woning in de Lambermontstraat. “Ook daar was een enveloppe met wit poeder aangekomen”, bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert. Die tweede enveloppe was verstuurd vanuit Colombia. “Het gaat waarschijnlijk om drugs”, aldus Lommaert.