Bloedigste dag in Gaza in vier jaar: zeker 16 doden, meer dan 1.400 gewonden

Minstens 16 Palestijnen zijn vrijdag om het leven gekomen aan de grens met de Gazastrook. Zeker 1.400 Palestijnen raakten gewond. De doden en gewonden vielen toen betogers tijdens Palestijns protest door het Israëlische leger werd beschoten en bestookt werden met traangas. Het gaat om de bloedigste dag in jaren.

Het is een dag van nationale rouw vandaag in Palestina. Zowel in Gaza, Oost-Jeruzalem als de Westelijke Jordaanoever blijven winkels en scholen dicht. Palestijns president Mahmoud Abbas had daarvoor opgeroepen, na de gewelddadige confrontatie aan de grens met Israël.

Het protest van de Palestijnen is er een van jaren. Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 heeft dat land systematisch grond afgenomen van de Palestijnen. Daar verzetten die laatste zich tegen. Naar schatting 18.000 betogers kwamen vrijdag in Gaza de straat op. Die dag was niet zomaar gekozen: op 30 maart 1976 werden 6 Palestijnen doodgeschoten door het Israëlische leger nadat die protesteerden tegen de onteigening van hun gronden door Israël. Het symbolische protest begon vrijdag en zal zes weken duren. Maar al meteen lijkt het protest tegen de joodse bezetting weer te escaleren, met intussen dus een dodentol van 16 slachtoffers.

Foto: AFP

Israël heeft intussen het aantal troepen aan de grens met Palestina verdubbeld. Wie te dicht bij die grens komt, dreigt neergeschoten te worden. Het Israëlische leger had eerder deze week al laten weten dat soldaten mochten schieten op Palestijnen die zich op een bedreigende manier te dicht bij de grens wagen

Onafhankelijk onderzoek naar gebruik echte kogels

De Europese Unie vraagt intussen een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van echte kogels door het Israëlisch leger op de Gazastrook. Dat meldt de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini zaterdag.

“In het bijzonder het gebruik van scherpe munitie moet het onderwerp zijn van een onafhankelijk en transparant onderzoek”, aldus het persbericht. “Terwijl Israël het recht heeft om zijn grenzen te beschermen, moet het gebruik van geweld steeds proportioneel zijn.”

“Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging zijn grondrechten die gerespecteerd moeten worden”, aldus Mogherini nog in het persbericht. “Het is essentieel da dat de rust onmiddellijk terugkeert. Alle partijen die betrokken zijn moeten terughoudend zijn en een verdere gewelddadige escalatie tegengaan, net als elke andere daad die burgers in gevaar brengt”

De EU herhaalt haar oproepen om een einde te maken aan de afsluiting van de Gazastrook en de grensovergangen volledig te openen, maar respecteert ook de legitieme bezorgdheden van Israël over zijn veiligheid, klinkt het nog. Daarnaast roept Mogherini de Palestijnen op om meer inspanningen te doen zodat de Palestijnse Autoriteit haar controle over de Gazastrook volledig kan uitoefenen.

Foto: REUTERS

“De gebeurtenissen van gisteren tonen aan dat het geen optie is om geen vooruitgang te boeken. Een politieke oplossing voor Gaza en een dringende herneming van de vredesgesprekken met het oog op een Tweestatenoplossing is de enge manier om de Israëliërs en Palestijnen op een vreedzame en veilige manier te laten samenleven.”

“Diep bezorgd over situatie”

Ook de VN-Veiligheidsraad heeft intussen een spoedzitting gehouden over de situatie in de Gazastrook. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is “diep bezorgd” over de situatie in de Gazastrook.

Guterres roept op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek naar de overlijdens. De VN-baas vraagt alle partijen daarnaast om “af te zien van eender welke daad die tot verdere slachtoffers kan leiden en meer bepaald elke maatregel die burgers in gevaar zou kunnen brengen”.

Adjunct-secretaris-generaal Politieke Zaken van de VN, Taye-Brook Zerihoun, zei tijdens zijn briefing aan de Veiligheidsraad te vrezen dat de situatie in de Gazastrook “de volgende dagen zou kunnen verslechteren”.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Israëlische soldaten Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP