Slachtoffer (24) van verkrachting tijdens Gentse Feesten getuigt: “In enkele minuten tijd verwoestte hij mijn leven”

Ze was een vrolijke studente, die na drie jaar hard studeren van het studentenleven genoot. Met haar master in zicht, kwam ze opnieuw onder de mensen. Dansen, pintjes drinken en genieten van haar jonge leven. Maar een verkrachting tijdens de Gentse Feesten vorig jaar veranderde haar leven voorgoed. “Ik laat niemand meer toe”, vertelt de 24-jarige Sofie*, enkele dagen nadat de dader werd veroordeeld tot vier jaar cel. “Ik verstop me achter mijn blije gezicht, maar vanbinnen ben ik volledig gebroken.”