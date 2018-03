Juventus loopt vier punten uit in Serie A na zege tegen AC Milan, ondanks goal van ex-speler

Juventus heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van Napoli. De regerende landskampioen zag zijn droomscenario wel bijna gedwarsboomd door een ex-speler. Leonardo Bonucci, die afgelopen zomer Turijn inruilde voor Milan, scoorde de gelijkmaker. Maar in het slotkwartier zorgden Cuardado en Khedira met hun goals toch nog voor de drie punten. Daardoor loopt de Oude Dame in het klassement voorlopig uit tot vier punten.

Juventus kreeg na het puntenverlies van Napoli een uitgelezen mogelijkheid om uit te lopen tot vier punten in het klassement. De thuisploeg nam ook een uitstekende start. Na zeven minuten verschalkte een Paolo Dybala met een botsend schot Milan-doelman Donnaruma.

De drie punten waren echter nog helemaal niet binnen. Zeker niet wanneer uitgerekend Leonardo Bonucci twintig minuten later een hoekschop binnenbuffelde. De verdediger ruilde afgelopen zomer Juventus voor AC Milan, maar van een ingetogen vreugde was geen sprake. Bonucci kirde het uit van de pret toen hij tegen zijn ex-ploeg wist te scoren.

Maar de ultieme revanche voor Bonucci werd het niet. In het slotkwartier ging Juventus er nog makkelijk over. Eerst kopte Cuardado volledig vrijstaand de 2-1 binnen. Vier minuten voor tijd zette Khedira Milan-keeper op het verkeerde been met een schot in de korte hoek. Met nog acht speeldagen te gaan, vergroot Juve nu zijn kloof in het klassement tot vier punten op naaste achtervolger Napoli.