PSG pakt voor vijfde jaar op rij Franse ligabeker na demonstratie tegen Monaco

Paris Saint-Germain heeft voor het vijfde jaar op rij de Franse ligabeker gepakt. In de finale werd Monaco simpel ingeblikt met 3-0 na goals van Cavani (2x) en Di Maria. Tielemans stond in de basis, maar werd aan de rust vervangen.

PSG-Monaco was een heruitgave van de Franse bekerfinale van afgelopen jaar. Toen blikten de Parijzenaars de Monegasken in met duidelijke 4-1 cijfers. Ook dit jaar was de finale eigenlijk een Parijse demonstratie in plaats van een echte krachtmeting. Na acht minuten stond het al 1-0 toen Edinson Cavani vanop de strafschopstip scoorde. Na twintig minuten was de match al zo goed als gespeeld toen Di Maria de score verdubbelde. Monaco lukte de aansluitingstreffer, maar de videoref keurde het doelpunt van Falcao af.

Youri Tielemans stond aan de aftrap, maar werd bij de rust naar de kant gehaald voor extra spits Jovetic. Dat extra aanvallend geweld bracht echter weinig zoden aan de dijk. In de 85ste minuut bracht opnieuw Cavani de zware 3-0 cijfers op het scorebord. Zo pakt PSG voor het vijfde jaar op rij de Franse ligabeker.