Een van de komende uren stort oncontroleerbaar ruimtestation weer op aarde: “Serie aan vuurballen aan de hemel”

Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 ofte ‘Hemels Paleis’ zal zaterdag of zondag de atmosfeer van de Aarde binnendringen. Het 8.5 ton zware station is al een tijdje defect en de Chinese overheid heeft er geen controle meer over. Waar het zal neerkomen, is onduidelijk. Maar dat het station tussen nu en zondagavond of maandagochtend ergens op Aarde belandt, staat zo goed als vast.

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA zal het station om 23.25 uur in onze atmosfeer terechtkomen. Zo’n kleine 24 uur later, rond 20.30 uur op zondag, zou het ruimtetuig neerstorten, met een variabele van 8 uur. Dat wil zeggen dat volgens de ESA de Tiangong-1, of wat er van over blijft, ten laatste maandagochtend crasht op onze planeet. Verwacht wordt dat het grootste gedeelte van het station zal opbranden door de wrijving met de atmosfeer. Maar ruimtevaartorganisaties kunnen niet inschatten waar dat juist zal gebeuren.

“Serie aan vuurballen”

Al schatten wetenschappers de kans om geraakt te worden door zo’n brokstuk héél lag in: “De kans is één op een triljoen”, zo klinkt het. “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Het station zal niet neerstorten op Aarde, zoals in sciencefictionfilms, maar het zal eerder een meteorenregen zijn, een serie aan vuurballen.”

Brokstukken van ruimtetuigen komen wel vaker weer in onze atmosfeer terecht. Bijvoorbeeld toen in 2003 de space shuttle Colombia in de lucht ontplofte, of toen in 1979 een Amerikaans ruimtelabo brokstukken achterliet in Australië. Slechts één keer werd er een persoon op Aarde door geraakt. In 1997 kreeg Lottie Williams een brokstuk op zich in een park in Oklahoma. De vrouw werd geraakt, maar raakte niet gewond.

Tiangong-1 werd in september 2011 de ruimte ingestuurd. Het was eerder een test van de Chinezen, om nadien een volwaardig ruimtestation te kunnen lanceren. Er ging twee keer een bemande ruimtemissie naar het station.

Stille Oceaan?

China had het plan het ruimtetuig gecontroleerd weer naar Aarde terug te brengen, maar in 2016 liep het mis: de Chinese ruimtevaartorganisatie verloor de controle over het ‘Hemels Paleis’. Sindsdien draait het toestel in een baan rond de Aarde, terwijl het steeds verder en verder zakt, waarbij het dus in een van de komende uren de atmosfeer zal binnendringen. Met 10 meter en een gewicht van zo’n 8,5 ton is dit een van de zwaarste objecten ooit dat ongecontroleerd terug naar de Aarde komt.

Volgens berekeningen van wetenschappers is de kans groot dat dit in de Stille Oceaan zal gebeuren. Als is dat lang nog niet zeker. De hele groene strook op onderstaande afbeelding zou kans maken op brokstukken.

