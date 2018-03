Debuut zoals enkel Ibrahimovic dat kan: wereldgoal en winning goal na straffe comeback

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn debuut gemaakt bij LA Galaxy en dat heeft iedereen geweten. De Zweed begon nog op de bank, maar bij een 1-3 achterstand tegen stadsgenoot Los Angeles FC moest de Zweedse topspits het tij doen keren. En hij deed dat in ware Ibracadabra-stijl. Amper zes minuten had hij nodig om vanop dertig meter raak te treffen en in de slotfase zorgde hij nog voor de totale ommekeer tegen de ploeg van Rode Duivel Laurent Ciman met een kopbaldoelpunt. 4-3 en zo wist Ibrahimovic meteen te imponeren op Amerikaanse bodem.

Het zag er nochtans lang naar uit dat het een debuut in mineur zou worden voor Ibrahimovic. Zijn nieuwe ploeg LA Galaxy was na twee goals van Carlos Vela en een owngoal van Daniel Steres 0-3 achtergekomen tegen stadsgenoot Los Angeles FC. Bij een 1-3 tussenstand kreeg Ibra zijn eerste Amerikaanse speelminuten en die zorgde voor een totale ommekeer in de partij.

Geen twee minuten later was het al 2-3 en dan moest de grote Ibrahimovic-show nog beginnen. Zes minuten na zijn invalbeurt zag de Zweed de keeper iets te ver uit zijn doel staan en met zijn eerste schot op doel vanop dertig meter hing hij de bordjes weer gelijk.

Geen show zonder ultieme apotheose en dus kopte Zlatan in de 90ste minuut de 4-3 binnen. Een onwaarschijnlijke terugkeer in de derby van Los Angeles. Maar vooral een heerlijk debuut voor Ibrahimovic op Amerikaanse bodem.

Foto: AP