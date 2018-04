Jonge Indiër vermoord door mannen uit hogere kaste voor bezitten van paard

Brussel - In India is een 21-jarige boer doodgeslagen in de westelijke deelstaat Gujarat. Volgens zijn vader werd de twintiger - die tot de dalits of “onaanraakbaren” behoort - gedood door mannen uit een hogere kaste omdat hij een paard bezat en bereed, zo berichtte de BBC. Dalits staan in India helemaal onderaan de maatschappelijke ladder. Ze vallen zelfs buiten het kastenstelsel.

De 21-jarige Pradeep Rathod uit het dorp Bhuvatimbi bezat een paard een bereed het dier ook, iets wat in sommige delen van India geassocieerd wordt met rijkdom. Volgens zijn vader werd hij vorige week door iemand van de Kshatriya’s - de op een na hoogste kaste, van de krijgers en heersers - aangesproken. Die waarschuwde hem dat dalits niet mogen paardrijden en dreigde ermee de jongeman te vermoorden als hij zijn paard niet verkocht, klinkt het.

Ondertussen heeft de politie van Gujarat al drie verdachten opgepakt voor verhoor: het gaat over drie mannen “van een hogere kaste”. Ze sluit wel niet uit dat er mogelijk nog andere motieven in het spel waren.

Hoewel discriminatie op basis van kasten officieel verboden is in India, komen anvallen tegen dalits er wel vaker voor. Zo werd afgelopen oktober nog een “onaanraakbare” gedood omdat hij een traditioneel Hindufestival had bijgewoond.