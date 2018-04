Woningbranden in Borgerhout en Wilrijk

Borgerhout / Wilrijk - Aan de Bikschotelaan in Borgerhout brak de voorbije nacht in een appartement brand uit. Een bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Ook aan de Kleinesteenweg in Wilrijk heeft het gebrand.

De brand in Borgerhout is ontstaan op de hoogste verdieping. Een bewoner deed een bluspoging terwijl de andere bewoners de appartementen verlieten. Die bewoner die bluste, is later met vermoeden van rookintoxicatie naar ziekenhuis gebracht.

Aan de Kleinesteenweg in Wilrijk begon het vuur in de keuken van een flat op de hoogste verdieping en was er ook zware schade in de woonkamer. Er vielen geen gewonden, enkel twee poezen overleefden het drama niet. De brandweer diende nauwelijks te blussen omdat de vlammen doofden door zuurstofgebrek.

Later in de nacht rukte de brandweer ook nog uit naar de Lange Batterijstraat in Antwerpen, waar een brandje was ontstaan aan een deur. De vlammen breidden niet verder uit.