Instorting hotel in India: tien doden

In India zijn in de centraal gelegen staat Madhya Pradesh minstens tien mensen om het leven gekomen toen een hotel van vier verdiepingen zaterdagavond instortte. Dat meldt de politie zondag.

Het gebouw bevond zich naast een druk busstation in de stad Indore. Volgens mediaberichten zou een wagen in het gebouw zijn ingereden.

“Twee vrouwen en acht mannen, vermoedelijk personeelsleden en gasten, kwamen om bij de instorting. Twee van de gewonden zijn in kritieke toestand en werden in het ziekenhuis opgenomen”, aldus politiechef Sanju Kamle. “We hebben een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de instorting. Het gebouw was meer dan 60 jaar oud en bevond zich al in een slechte staat.”

In de loop van de nacht haalden reddingswerkers nog tien mensen levend van onder het puin.

In de Indiase steden zijn er veel oude onveilige gebouwen die gebouwd werden met materialen van slechte kwaliteit. Het gebeurt dan ook regelmatig dat gebouwen instorten. In augustus 2017 kwamen nog 34 mensen om het leven toen een appartementsgebouw instortte in de westelijke metropool Mumbai.