Vanaf vandaag moeten alle kittens gesteriliseerd worden voor ze vijf maanden oud zijn

Nieuw op 1 april: alle kittens moeten gesteriliseerd worden voor ze vijf maanden oud zijn. Met die maatregel wil Minister van Dierenwelzijn Weyts de zwerfkattenpopulatie onder controle houden. Elke jaar worden nog ruim 1.000 ongewenste katten afgemaakt

Vanaf 1 april moeten alle nieuwgeboren katjes gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor de leeftijd van 5 maand. Bestaande katten die geboren zijn na september 2014 krijgen vanaf vandaag tot 1 januari 2020 de tijd om de ingreep te laten uitvoeren.

Er worden op dit moment te veel katten geboren in Vlaanderen, veel van die dieren eindigen vroeg of laat op straat of in een asiel belanden. Jaarlijks krijgen ruim 1000 van die katten een spuitje.

In Vlaanderen alleen al zijn er naar schatting 1,1 miljoen katten en heeft 26% van alle huishoudens minstens 1 kat.

Verantwoordelijkheid van de kweker

De verantwoordelijkheid voor de ingreep wordt bij de kwekers gelegd. Een uitzondering kan alleen als de kat naar een andere erkende kweker of naar een asiel gaat – dit om te vermijden dat mensen niet zouden durven om verloren gelopen of verwaarloosde katten aan te bieden. In de asielen moeten katten ook gesteriliseerd of gecastreerd worden voor ze geadopteerd kunnen worden. Katten afkomstig van buiten Vlaanderen, zullen de ingreep eveneens moeten ondergaan voor de leeftijd van 5 maand. Als een geïmporteerd dier ouder is dan 5 maand, dan moet het gesteriliseerd of gecastreerd worden binnen de 30 dagen na aankomst in Vlaanderen.

Door die verantwoordelijkheid bij de kwekers te leggen, voorkomt minister Weyts dat je bij de aankoop van een katje 2 keer naar de dierenarts moet lopen nl. om te steriliseren of te castreren en een consultatie voor de registratie.

De controle op de nieuwe regelgeving gebeurt via de kattendatabank. De dierenarts moet de kat registeren in de kattendatabank en daarbij ook aangeven of het dier gesteriliseerd is. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.

Het einde van de huiskat?

Particulieren die katten willen kweken, kunnen via eenvoudige weg een erkenning aanvragen als hobbykweker. Ze moeten dan gewoon voldoen aan de normale voorwaarden rond goede huisvesting, adequate verzorging, diergeneeskundige begeleiding en aangepaste socialisatie (voldoende tijd bezig zijn met de dieren). De vraag naar katten blijft en dus zal er blijvend nood zijn aan “de huiskat”.

Om te zorgen voor een brede en gerichte aanpak van de zwerfkattenproblematiek moeten alle steden en gemeenten daarenboven een eigen kattenplan opstellen en de problematiek lokaal in kaart brengen.

“Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren. In het andere geval zorgt die voor tientallen nakomelingen die eindigen op straat, in een asiel of moeten ze inslapen. Je kan dus niet én graag dieren zien én je eigen kat niet laten steriliseren” aldus Weyts. “Samen kunnen we de wildgroei van het kattenbestand een halt toeroepen met een eenmalige uitgave daar waar je voor voeding en verzorging van een kat en benodigdheden al snel aan meer dan 500 euro per jaar zit”.