“Legende, held, topacteur, karakterkop”: collega’s rouwen om plots overlijden van Frank Aendenboom

De Antwerpse acteur Frank Aendenboom is in de nacht van 30 op 31 maart onverwacht overleden in zijn slaap. Hij werd 76 jaar. Collega’s en fans reageren verslagen op het nieuws. ‘Topacteur, enorme vakman, karakterkop’... het ontbreekt hen aan superlatieven om het talent van Frank te beschrijven. De stad antwerpen opent een rouwregister voor de acteur.

“Frank was een enorme vakman. Met hem spelen was elke keer een plezier”, vertelt Carry Goossens aan VTM. Goosens en Aendenboom speelden jarenlang samen in “Lili en Marleen”.

Foto: Pol De Wilde - VUM

Luk Wyns noemt hem een “legende, held, topacteur, karakterkop, gouden stem”. Aendenboom kwam uit pensioen voor de Crimi Clowns van Wyns. “Omdat het zulke fijne mensen zijn”, vertelde hij in 2014 aan Het Nieuwsblad. “Luk Wyns en de acteurs, het zijn allemaal vrienden geworden. Daarna is het onherroepelijk gedaan. Ik heb er de leeftijd voor, het hoeft niet meer. Ik doe het ook niet meer graag”, klonk het toen.

Het plotse overlijden is bij Wyns hard aangekomen. “Ik ben er niet goed van”, klink het. “Frank was ziek en zou stoppen met acteren. Hij heeft nog een uitzondering gemaakt voor ‘Crimi Clowns’ en ik heb de reeks herschreven voor hem. Ik had wel nooit verwacht dat hij zo kort daarop zou sterven.”

Slaap zacht, lieve Frank. Legende, held, topacteur, karakterkop, gouden stem. Maar bovenal zachte, warme, lieve man. Vriend. Mis je.

Samen met alle #CrimiClowns. — Luk Wyns (@LukWyns) March 31, 2018

Ook collega-Crimi Clown Manou Kersting koestert herinneringen aan Aendenboom. “Als jonge acteur was ik heel bang, omdat hij zoveel charisma had. Als hij in het café was, had hij heel heftige discussies met Jan Decleir, en dan bleef je uit de buurt.” Ook op de set van Crimi Clowns heeft Aendenboom indruk gemaakt op Kersting. “Hij was ongelooflijk warm en fantastisch om mee samen te werken, want hij had een ongelooflijk inzicht wat metier betreft. Hij kon tegelijk drama en comedy spelen.”

Ook acteur en comedian Luc Caals, die Aendenboom leerde kennen op de set van “Lili en Marleen”, is diep geraakt door het plotse overlijden. “Hij was een geweldige acteur, een grote meneer, letterlijk en figuurlijk”, aldus Caals. “Zijn stem herken je zo, op scène en in reclamespot. Hij was al een jeugdidool van mij.”

Frank Aendenboom.

24 oktober 1941- 31 maart 2018 pic.twitter.com/wsAvE6LSPj — Luk Wyns (@LukWyns) March 31, 2018

Rouwregister

“Het Antwerpse stadsbestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de nabestaanden van de overleden Frank Aendenboom (76)”, klink het in een mededeling. “Uit respect voor de acteur, vooral bekend van de VTM-serie ‘Lili en Marleen’, wordt vanaf vanmiddag een rouwregister geopend in de stadswinkel.”

Het rouwregister wordt in de stadswinkel (Grote Markt 11-13, 2000 Antwerpen) gelegd vanaf vandaag, zondag 1 april om 12 uur tot en met vrijdag 6 april, de dag van de begrafenis. De stadswinkel is elke dag open van 10 tot 17 uur.