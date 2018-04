Ajax-boegbeeld aan de zijde van breed grijnzende KV Mechelen-trainer: “We hebben te veel betaald voor Bandé”

“Ajax heeft te veel betaald voor Hassane Bandé. Ik denk dat hij maar heel weinig waard is.” Dat zegt clubboegbeeld Sjaak Swart op Fox Sports, aan de zijde van een grijnzende KV Mechelen-trainer Denis van Wijk. Opvallend: ‘Mister Ajax’ zegt Bandé niet te kennen, maar gaat af op de mening van “vrienden in België”.

Ruim acht miljoen euro, dat is het bedrag dat Ajax in de winter neertelde voor de amper 19-jarige Burkinese aanvaller Hassana Bandé van KV Mechelen. Te veel, aldus Ajax-boegbeeld Sjaak Swart, al heeft die de man van Malinwa nog niet zien spelen. “Van wat ik zo gehoord heb van mijn vrienden in België, gaat Ajax te veel betalen”, aldus Swart. “Ik denk dat hij heel weinig waard is.”

Opvallend is dat Swart de uitspraak doet aan de zijde van een grijnzende Denis van Wijk, de huidige trainer van KV Mechelen. “Ze hebben inderdaad heel veel betaald, maar voor ons was dat heel erg goed”, aldus een droge Van Wijk - tot hilariteit van iedereen aanwezig.

Van Wijk geeft tussen de lijnen kritiek op Bandé

De Nederlandse coach van de Mechelaars noemt Bandé “een leuke speler”, maar maakt tussen de lijnen duidelijk wat hij van de Burkinees denkt: moeilijk in een keurslijf te wringen, onvoorspelbaar door zijn gebrek aan opleiding en moeite met het omgaan met kritiek. Eerder had Van Wijk Bandé ook al omschreven als “een speeltuinvoetballer”.

Bandé kreeg afgelopen zomer voor het eerst zijn kans bij KV Mechelen van toenmalig trainer Yannick Ferrera. In de daaropvolgende maanden scoorde hij acht keer, wat hem zijn transfer naar Ajax opleverde. Sindsdien vlotte het echter wat minder voor de dribbelvaardige Bandé, die de competitie afsloot met elf treffers.