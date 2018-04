Hevige dakbrand in gekraakt pand in Kessel-Lo

Kessel-Lo / Leuven -

In Kessel-Lo heeft zondagochtend een brand gewoed. Het pand was onbewoond, maar er zaten wel krakers, de politie heeft één van hen meegenomen. Wat de brand veroorzaakt heeft, is alsnog niet duidelijk. Het voet- en fietspad blijft nog enige tijd gesloten vanwege een gevaar op vallende brokstukken.