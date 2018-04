De deprimerende heatmap van Batshuayi tegen Bayern: als hij de bal al eens raakte, was het om af te trappen

Bayern München deelde zaterdagavond een oplawaai van jewelste uit aan Borussia Dortmund, waar Rode Duivel Michy Batshuayi in de spits liep. Maar liefst 6-0 werd het, en als onze landgenoot al eens in beeld kwam was het om af te trappen nadat zijn team nog maar eens een doelpunt geïncasseerd had. Dat leverde zeker na afloop van een eerste helft aan eenrichtingsverkeer (ruststand 5-0) een hallucinant overzicht op van waar Batshuayi de bal wist te raken.