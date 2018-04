Rijk swingerskoppel doet boekje open over fatale nacht met Ivana Smit en vertelt hun kant van het verhaal

De Amerikaanse zakenman Alexander Johnson en zijn vrouw Luna hebben hun stilte over de raadselachtige dood van het Nederlandse model Ivana Smit verbroken. In een interview met The Mail on Sunday vertellen ze voor het eerst over de fatale nacht. Zij waren de laatsten die haar hebben gezien.

Volgens de Amerikaanse handelaar in cryptomunten hadden Ivana, hij en zijn vrouw Luna al weken voor de dood van het jonge model seks gehad. Hij steekt het niet onder stoelen of banken: de seksuele spanning groeide snel. Volgens zijn biseksuele vrouw Luna was er ook sprake van vriendschap. “We hadden echt een band”, zegt ze. “We hadden lange gesprekken en soms leek het alsof we elkaar al jaren kenden. Ze zei dat ze 26 was en ik had geen reden om daaraan te twijfelen.”

Ontmoet in nachtclub

De drie hebben elkaar voor het eerst ontmoet in een nachtclub. Al snel was er sprake van een klik, aldus de zakenman. Ook in een WhatsAppgroep, die Mail on Sunday heeft kunnen inkijken, is de toon flirterig.

Op de avond van haar dood hadden de drie behoorlijk gefeest. Alexander geeft toe dat ze danig wat gedronken hadden en dat ze wisten dat Ivana drugs gebruikt had. In het bloed van Ivana troffen onderzoekers verschillende drugs aan, waaronder ketamine. De zakenman en zijn vrouw zeggen dat ze enkel alcohol gedronken hadden.

Op camerabeelden van de club is te zien hoe ze samen de lift in stappen: Ivana in de armen van Alexander, op de voet gevolgd door Luna. Het is niet duidelijk of Ivana laveloos in zijn armen hangt of een spelletje aan het spelen is.

Eens thuis hadden ze seks. Nadat Luna haar dochtertje vroeg ’s ochtends wegbracht, trof ze haar man aan in bed met Ivana. “Zij was wakker, hij sliep. Ik ging naar haar toe en zei: ‘Ok, nu ben ik vrij’’”, aldus de vrouw. “We hebben muziek opgezet en ze kleedde zich uit. Daarna zijn we naar de slaapkamer gegaan en hebben we seks gehad.”

Uit het interview is niet duidelijk wanneer exact die vrijpartij heeft plaatsgevonden. Volgens de Britse krant hebben het koppel en het model “vlak voor haar dood” nog een trio gehad, maar het is niet duidelijk of die volgde na de wilde feestnacht of pas de dag nadien plaatsvond. Eerder bleek al uit de autopsie dat er DNA-materiaal van een man in het lichaam van Ivana zat.

LEES OOK. Nieuwe beelden rond mysterieuze dood Ivana Smit (18) opgedoken: “Een ijkpunt in het verhaal”

Wakker gemaakt door de politie

Nadat de drie seks hadden, viel Luna naar eigen zeggen in slaap. Toen ze later op de avond de kleren van Ivana in het appartement aantrof sloeg ze niet meteen alarm en ging ze terug slapen. Pas toen ze rond 17.00 uur wakker gemaakt werden door de politie, had het koppel naar eigen zeggen door dat Ivana dood was.

Of Ivana’s vriendje Lukas op de hoogte was van haar avontuurtjes in Kuala Lumpur, laat het stel in het midden. Wel zegt Luna dat ze hem op die fatale nacht nog belde en een foto stuurde. "Ze zei dat ze bij een vriendin aan het ’chillen’ was.”

Familie: “Ivana is misbruikt”

Dat Ivana en Alexander seks hadden gehad, meldde Sébas Diekstra, advocaat van Ivana’s familie, zaterdag al aan De Telegraaf. De familie vindt dat er sprake is van misbruik – óók als Ivana niet tegenstribbelde.

Oom Fred: "Er zijn enorme hoeveelheden drugs aangetroffen in Ivana’s lichaam. Ze was niet meer wilsbekwaam. De Johnsons wisten dat. Als je dan alsnog seks hebt met een 18-jarig meisje, dan zit je niet goed in elkaar. Dat flik je niet. Onder zulke omstandigheden blijf je van iemand af.”

Het echtpaar ontkent alle beschuldigingen. Ze zijn geen verdachten meer in de zaak. Intussen blijft het de vraag of ooit duidelijk wordt wat precies heeft geleid tot de tragische dood van de jonge Ivana. Hoewel de Maleisische politie blijft concluderen dat het om een noodlottig ongeval gaat, heeft haar familie nog veel vragen.