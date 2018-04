Harde woorden: paus vraagt einde van “uitroeiing” in Syrië

Paus Franciscus heeft zondag tijdens zijn traditionele paasboodschap “Urbi et Orbi” (voor de stad en voor de wereld) opgeroepen tot een einde van de “uitroeiing die aan de gang is” in Syrië en het respecteren van het “humanitair recht”. Ook vroeg de kerkvader een “verzoening in het Heilige Land”, zo verwijzend naar het geweld op de Gazastrook.

De paus vroeg op het Sint-Pietersplein in Rome “de vruchten van de vrede voor heel de wereld, te beginnen met het geliefde en gekwelde Syrië, waar de bevolking uitgeput is door een oorlog die geen einde kent”. Franciscus riep “alle politieke en militaire verantwoordelijken” op om “onmiddellijk een einde te maken aan de uitroeiing die momenteel aan de gang is”. Daarnaast moet volgens de paus het humanitair recht gerespecteerd worden, moet de toegang voor hulporganisaties worden gefaciliteerd en moeten de omstandigheden verbeterd worden voor de mensen die weer naar huis willen terugkeren.

De paasboodschap van de paus valt ongeveer samen met de berichten over een akkoord tussen Rusland en de laatste rebellen in Oost-Ghouta. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zouden de rebellen van Jaish al-Islam ermee akkoord zijn gegaan de stad Douma te verlaten.

Geweld in de Gazastrook

Franciscus vroeg in zijn toespraak eveneens om een “verzoening in het Heilige Land, dat vandaag nog steeds gewond is door onopgeloste conflicten die mensen die zich niet kunnen verdedigen, niet sparen”. Bij gewelddadige rellen tussen Palestijnse manifestanten en het Israëlische leger zijn zaterdag zestien doden gevallen en honderden gewonden. Het gaat om de bloedigste confrontatie sinds de oorlog van 2014.

Tot slot sprak de paus zich positief uit over de dialoog die aan de gang is op het Koreaans schiereiland. “Dat zij die direct verantwoordelijk zijn handelen met wijsheid en onderscheidingsvermogen om het welzijn van het Koreaanse volk te verbeteren en een vertrouwensband op te bouwen met de internationale gemeenschap”, vroeg hij.

Ook in Jemen

Franciscus verwees ook nog naar de conflicten in Jemen, Oekraïne, Venezuela, Zuid-Soedan en Congo, en vroeg goddelijke bescherming voor migranten en slachtoffers van drugs- en mensenhandelaars. En hij had een speciale boodschap voor politici: “Dat zij steeds de menselijke waardigheid mogen respecteren, zichzelf actief engageren om het algemeen welzijn te verbeteren en de ontwikkeling en de veiligheid in hun land verzekeren.”