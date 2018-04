Poetsvrouw die naaktfoto’s zou hebben gemaakt van bejaarden riskeert celstraf

Zottegem - De poetsvrouw die deze week werd ontslagen in een Zottegems rusthuis omdat ze naaktfoto’s zou hebben gemaakt van dementerende bejaarden, riskeert een celstraf indien de feiten bewezen worden.

Het parket heeft een onderzoek ingesteld nadat de directie van het rusthuis een klacht had neergelegd. Er loopt een vooronderzoek naar voyeurisme en mensonterende behandeling. Voor die aanklachten riskeert de verdachte een gevangenisstraf van respectievelijk 2 en 5 jaar.

De directie van woonzorgcentrum Egmont in Zottegem ontsloeg de poetsvrouw wegens grensoverschrijdend gedrag nadat naaktfoto’s waren opgedoken van dementerende bejaarden. Ze zou ook andere bejaarden ongepast behandeld hebben. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak en en zal de 29-jarige vrouw, indien de feiten bewezen zijn, dagvaarden.

WhatsApp

De vrouw in kwestie maakte de beelden van de ontklede bewoners in woonzorgcentrum Egmont en stuurde die twee weken geleden via WhatsApp naar collega’s, bevestigt OCMW-voorzitter Kurt De Loor. “Zij hebben het meteen aan de directie gemeld.”

De twee bejaarde dames zijn niet de enige slachtoffers van de 29-jarige poetsvrouw. Ze toonde ook aan zeker één mannelijke bejaarde “seksvideo’s” en vernederde hem daarna mee.