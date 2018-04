De meest verwarrende verkiezing ooit? In Costa Rica mag je stemmen op “Alvarado” en “Alvarado”

Costa Rica kiest zondag zijn nieuwe president. Het wordt een strijd tussen de evangelische activist Fabricio Alvarado (43) en de kandidaat van de linkse regeringspartij Partido Acción Ciudadana (PAC), hobby-rockzanger Carlos Alvarado (38).

Fabricio Alvarado won de eerste ronde begin februari met bijna 25 procent van de stemmen, terwijl Carlos Alvarado 22 procent behaalde. Om meteen in de eerste ronde verkozen te geraken, moesten de kandidaten 40 procent halen.

In Costa Rica is de president zowel staatshoofd als regeringsleider. Huidig president is Luiz Guillermo Solis van PAC, die in 2014 president werd, maar die zich niet opnieuw kandidaat mag stellen.

Er zijn om en bij 3,3 miljoen stemgerechtigde Costa Ricanen.