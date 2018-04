Francken op paaszondag: “Ik acht het mijn plicht om een inspanning te doen voor christenen in Syrië”

Brussel - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vraagt op paaszondag aandacht voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Vooral in Syrië is de situatie zorgwekkend, zegt hij in een mededeling en op Facebook.

“Ik acht het daarom mijn plicht om, binnen onze mogelijkheden, een inspanning te doen voor de christenen uit Syrië. In 2015, toen de oorlog op zijn hoogtepunt was, konden wij 244 Christenen redden uit Aleppo, dat toen vrijwel omsingeld was door fundamentalistische moslimrebellen van het al-Nusrafront. Vandaag hebben we in totaal al 903 Syrische christenen kunnen redden, met focus op de Assyrische gemeenschappen uit het verwoeste oosten van het land”, aldus Francken.

Ook vorig jaar gaf de staatssecretaris op paasdag een update over het aantal Syrische christenen waaraan België op twee jaar tijd een humanitair visum had verleend. Toen stond de balans op 620.

Voor het toekennen van een humanitair visum wordt rekening gehouden met twee criteria. Er wordt onder andere gekeken naar de kwetsbaarheid van de personen, zoals bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. Daarnaast is het ook van belang dat er een familiale band is in België, want dat maakt de integratie makkelijker, legt Nele De Martelaere van het kabinet-Francken uit. Ze wijst er nog op dat de overheid enkel instaat voor het afleveren van de visa, en dus niet betrokken is bij de overbrenging zelf.

Francken herinnert in de mededeling verder aan de dodelijke aanslag op Palmzondag vorig jaar, toen twee moslimfundamentalisten zichzelf opbliezen in volle kerken in Alexandrië en in Tanta. Daarbij kwamen 43 Koptische christenen om. “Laat ons vandaag die 43 onschuldigen herdenken. Europa moet de Egyptische overheid voluit ondersteunen bij het beschermen van de christelijke minderheid tegen islamistische terreur”, aldus de staatssecretaris.

