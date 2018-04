Aardbeving wekt gigantische vulkaan: zijn rook, gassen en damp voorbode van grote uitbarsting?

De Popocatépetl, een vulkaan niet ver van miljoenenstad Mexico City, lijkt gewekt te zijn door een aardbeving afgelopen vrijdag.

De aardde beefde in de regio rond het Mexiaanse Mexico City met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter. Geen lichte aardbeving, en dat had ook gevolgen voor een van de vulkanen in de regio. Afgelopen nacht spuwde de Popocatépetl grote hoeveelheden rook, gassen en damp uit. Volgens het Nationale Centrum ter preventie van Natuurrampen had de Popocatepetl de voorbije uren 122 ‘uitademingen’. Deskundigen maken zich nu zorgen over wat de rest van de dag nog in petto heeft, en of de kolos volledig zal herleven.

De Mexicaanse autoriteiten hebben alleszins apparatuur geïnstalleerd om de activiteit van de vulkaan beter te kunnen opvolgen, maar ze voegen eraan toe dat die activiteit zeer onvoorspelbaar blijft. Een uitbarsting kan voor elk moment zijn, maar evengoed duurt het nog weken of maanden vooraleer de vulkaan een grote uitbarsting kent. Uit voorzorg werd in de regio wel al code geel geactiveerd. Mensen wordt aangeraden de vulkaan niet te naderen. Zeker in de buurt van de krater kan het heel gevaarlijk zijn.

Vulkaanuitbarstingen in Mexico gaan hand in hand met aardbevingen. Vorig jaar was er nog een zware aardbeving in Mexico City. Zeker 270 mensen kwamen om het leven. De beving leidde ertoe dat de vulkaan ook uitbarstte, met nog eens 15 doden tot gevolg.

De Volcán Popocatépetl is een actieve vulkaan en met 5426 meter hoogte de op een na hoogste berg van Mexico. De Popocatépetl ligt 70 kilometer ten zuidoosten van Mexico-Stad.