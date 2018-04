Bahrein ontdekt grootste olieveld ooit in zijn geschiedenis

Bahrein heeft zijn grootste olieveld ooit ontdekt, zo maakte het staatspersagentschap BNA zondag bekend. Het veld bevindt zich in zee, aan de westkust van het land.

Het gaat om de grootste oliereserves sinds 1932, toen Bahrein voor het eerst olie oppompte. Het land is nu nog de kleinste energieproducent van de Perzische Golf; goed voor 45.000 vaten ruwe olie per dag.

Veel details over de omvang van het pas ontdekte veld zijn er nog niet. Er is nog extra onderzoek nodig in samenwerking met consultants DeGolyer & MacNaughton (Demac), luidde het zondag. Tegen woensdag wordt meer duidelijkheid verwacht.