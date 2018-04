Na dodelijke geweld in Gaza: Turks president Erdogan noemt Israëlisch premier Netanyahu een terrorist

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu er zondag van beschuldigd een terrorist te zijn. Hij deed dat nadat de Israëliër de “morele lessen” van Turkije over het geweld op de Gazastrook had verworpen. Vrijdag kwamen bij gewelddadige rellen minstens zeventien Palestijnen om het leven en raakten meer dan 1.400 anderen gewond.

Erdogan had Netanyahu zaterdag al beschuldigd een “onmenselijke aanval” te hebben uitgevoerd tegen de Palestijnen. “Het meest ethische leger ter wereld hoeft geen lessen in moraliteit te krijgen van een land dat zijn burgers sinds jaren willekeurig bombardeert”, reageerde de Israëlische premier. Eerder had hij ook zijn leger al gefeliciteerd voor het “beschermen van de grenzen van het land”.

Die reactie werd door Erdogan dan weer niet met dank afgenomen, en zondag zette hij de discussie verder. “Hé Netanyahu, je bent een bezetter! En je bent op die grondgebieden als bezetter. En je bent tegelijkertijd een terrorist”, zei hij tijdens een toespraak voor militanten die op televisie werd uitgezonden. “Wat je de onderdrukte Palestijnen aandoet komt in de geschiedenisboeken terecht en we zullen het nooit vergeten.” De president voegde nog toe dat Turkije zich aan geen enkele bezetting heeft schuldig gemaakt.

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman verklaarde zondag ook nog dat Israël zich zal blijven verdedigen indien de Palestijnse protesten zich voortzetten, en dat het land daarvoor “het principe van het ijzeren gordijn” hanteert. Hij stelde ook dat de meeste gedode Palestijnen “bekende terroristen” waren.

Lieberman verwerpt ook de vraag van de VN en de EU om een onafhankelijk onderzoek te openen naar het gebruik van echte kogels door Israëlische soldaten. “Ik stel aan de hele groep huichelaars in Israël en in het buitenland voor om een onderzoek te starten naar de dood van een half miljoen mensen in Syrië, van honderdduizenden doden in Jemen, Libië, Soedan.”

En nog zondag raakte bekend dat Israël eist dat Hamas de vrijlating van Israëlische gevangenen eist in ruil voor twee lichamen van Palestijnse manifestanten.