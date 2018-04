Zeven agenten gedood bij opstand in Mexicaanse gevangenis

Bij een opstand in een gevangenis in de Mexicaanse staat Veracruz zijn zondag zeven agenten om het leven gekomen. Dat melden de lokale autoriteiten.

In de gevangenis La Toma, in Amatlan, was in de nacht van zaterdag op zondag een opstand uitgebroken. De agenten waren opgetrommeld om die neer te slaan, zo meldt de gouverneur.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Maar volgens de Mexicaanse krant La Prensa zijn de agenten mogelijk gestikt nadat ze door de gedetineerden in een ruimte gedreven waren, waar matrassen in brand gestoken waren.