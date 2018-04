Tienermeisje uit Molenbeek slachtoffer van ‘racistisch geweld’ in Oostende, maar politie hoorde ander verhaal

Oostende / Sint-Jans-Molenbeek - Een meisje van 16 uit Molenbeek is in Oostende aangevallen geweest omwille van racisme. Dat zegt haar moeder Nathalie aan de Brusselse krant La Capitale. Volgens de politie klopt dat verhaal echter niet helemaal.

Het incident vond plaats op vrijdag, rond 11 uur, op de dijk van Oostende vlak bij het Casino. Het meisje was op schoolreis in de badstad toen ze daar door een man werd aangevallen. Tijdens een aantal vrije uren tijdens die schoolreis was het meisje met een aantal vrienden over de dijk aan het wandelen toen het tot een opstootje kwam met een man. De twee zouden tegen elkaar gebotst zijn en de man zou haar geduwd hebben, aldus moeder Nathalie, waarna de man haar hoofddoek zou hebben afgetrokken, haar in het gezicht zou hebben geslagen, haar ‘vreemdeling’ zou hebben genoemd en haar met de dood zou hebben bedreigd. De vrouw die bij de man was zou een van de vrienden van het meisje in bedwang hebben gehouden.

Een vriendin van het meisje belde meteen een aantal vrienden op, die naar de plaats van het gebeuren kwamen. De man in kwestie was intussen met zijn partner verder op het strand aan het wandelen. De vrienden van het meisje trokken daarop het strand op en gaven de man enkele klappen en schoppen. De man zou volgens getuigen daarop in foetushouding zijn gaan liggen om zichzelf te beschermen tegen de klappen en de schoppen van de jongens.

“De leerkrachten arriveerden daarna ook”, zegt Nathalie. “En ook de politie kwam toe. De vier jongens werden opgepakt, maar de man zelf niet.”

Bij het meisje werden ook wurgsporen gevonden, en blauwe plekken over haar hele lichaam, volgens moeder Nathalie. “Na het incident werd ze naar het ziekenhuis gebracht.”

“Eerdere provocatie”

De Oostendse politie heeft intussen bevestigd aan La Capitale dat er inderdaad een incident is geweest, maar dat er geen sprake was van racisme. “Er werden meerdere pv’s opgemaakt, eentje tegen de man voor slagen en verwondingen tegenover de tiener, en eentje tegenover de vier jongeren die de man daarop hadden aangevallen. Maar volgens onze informatie gaat het hier niet om een islamofoob of racistisch incident”, klinkt het daar.

De man heeft inderdaad het meisje geduwd, maar volgens meerdere onafhankelijke getuigen zou dat gebeurd zijn na een eerdere provocatie van het meisje. Ze zou samen met haar vrienden de doorgang van de man en zijn vrouw hebben geblokkeerd en zouden niet uit de weg hebben willen gaan, hoewel er op de dijk genoeg ruimte was. Daarna zou het meisje zich hebben omgedraaid en zou ze zijn beginnen schelden, waarna de man inderdaad het meisje heeft geduwd.

De man bleek nadat hij werd aangevallen door de jongeren een gebroken rib, een gebroken neus en een blauw oog te hebben. In afwachting van de komst van de politie, zou hij het meisje inderdaad stevig bij de nek hebben genomen, om te vermijden dat ze zou weglopen, zo verklaarde de man.

Nadat moeder Nathalie geconfronteerd werd met de tegenstrijdige getuigenissen van andere omstaanders, zegt ze dat ze blijft geloven in de versie van haar dochter. “Het is gewoon onbegrijpelijk. Alles wordt verdraaid. Waarom zou mijn dochter die amper 47 kilogram weegt een man die veel sterker is dan haar provoceren. En waarom zou haar vriendin dan die andere vriendin gebeld hebben als ze zelf zou hebben aangevallen?”