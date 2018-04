Antwerpen - De hulpdiensten werden zaterdagochtend rond half zeven opgebeld door mensen die in het water aan het Verbindingsdok-Westkaai aan het MAS hulpgeroep hadden gehoord.

“Toen we ter plaatse waren hadden omstanders een man uit het water geholpen”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. De man in kwestie was bij bewustzijn maar was wel onderkoeld, hij werd voor verzorging overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis.