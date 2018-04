Paasvuren in Nederland en Vlaanderen leiden tot fijnstofwolk boven Vlaanderen

Brussel - De hoeveelheid fijnstof in de Vlaamse lucht toonde zondag een opvallende piek. Een fijnstofwolk passeerde eerst over Antwerpen en trok vandaar voort richting Leuven en Limburg. De wolk werd vermoedelijk veroorzaakt door paasvuren in Nederland en Duitsland, aldus Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Paasvuren zijn gigantische houtvuren, een traditie in delen van Duitsland en Nederland. Daarbij komt heel wat fijn stof vrij.

De fijnstofwolk in Vlaanderen is vermoedelijk afkomstig van paasvuren in het oosten van Nederland en het westen van Duitsland, die via een omweg tot bij ons zijn geraakt, zegt Fierens. “Dat komt soms voor en is afhankelijk van de luchtstromingen.” Het is volgens de luchtkwaliteitsexpert niet de eerste keer dat dit gebeurt.

De hogere concentraties aan fijnstof waren vanaf 11 uur te merken ten noorden van Antwerpen, zo blijkt uit Ircel-kaarten. Rond 15 uur waren de concentraties het hoogst boven Antwerpen, met concentraties van meer dan 70 microgram per kubieke meter. Nadien dreef de wolk verder richting het (zuid)oosten, Vlaams-Brabant en Limburg.

Op sommige plaatsen was de fijnstofwolk “ruikbaar”, zegt Fierens nog. “Mensen met ademhalingsproblemen konden mogelijk wat hinder ondervinden.” Maar al bij al is het een vrij vluchtig fenomeen, dat van veel kortere duur is dan de smogperiodes die soms verschillende dagen kunnen duren.

Ook op paasmaandag kunnen er nog paasvuren worden aangestoken, maar de rook ervan zal niet noodzakelijk opnieuw over Vlaanderen trekken. “Zo’n wolk geeft alvast aan hoe groot de impact kan zijn van het verbranden van hout via een open vuur”, besluit Fierens.