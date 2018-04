REACTIES. Vanhaezebrouck na pijnlijke nederlaag Anderlecht: "Dan had Tottenham zich ook geplaatst tegen Juventus"

Anderlecht liep op de eerste speeldag van Play-off 1 tegen een pijnlijke 0-2 thuisnederlaag aan tegen AA Gent. Bij paars-wit ontbraken een aantal vaste waarden en dat was volgens trainer Hein Vanhaezebrouck het grootste verschil. "Play-off 1 is efficiëntie", aldus HVH.

"Ik vind dat beiden ploegen hun kansen hebben gehad vandaag", begon Vanhaezebrouck zijn uitleg na de wedstrijd. "Als wij gelijk maken met Morioka... Er was ook de slechte controle van Teo alleen voor de keeper. Maar Morioka had de beste kans, toen Kalinic zelfs al op de grond lag. Gent heeft veel offensieve kwaliteiten maar wij hebben ook onze momenten gehad. Maar Play-off 1 is efficiëntie. Je hoeft niet altijd meer kansen te creëren dan de tegenstander. Anders had Tottenham zich ook geplaatst tegen Juventus (in de Champions League, red.)."

Is Anderlecht nu uitgeschakeld voor de titel? "Als Brugge morgen wint, is het tien punten. Dat is heel veel maar ik herinner me dat Anderlecht ook eens zijn eerste wedstrijd verloor tegen Standard en dan toch nog kampioen speelde. In de play-offs weet je nooit. Ik hoop gewoon dat we de nodige spelers recupereren. Gent miste maar één speler en had daardoor een bijna evenwaardige kern aan die van ons. Als zij 7-8 spelers missen, is het waarschijnlijk een andere uitslag. Je voelt naar het einde toe dat je niet veel meer kunt doen om het team een boost te geven. Het laatste kwartier was erg krampachtig", besloot HVH.

"Niet meer over de titel praten"

Vanhaezebrouck was op de persconferentie al heel wat minder hoopvol over de titelkansen van Anderlecht. Hij besefte dat paars-wit na de thuisnederlaag tegen AA Gent zijn titelambities meteen in de diepvries mag steken. "Club Brugge zal geen punten laten liggen à volonté."

Voor de start van Play-off 1 toonden alle Anderlecht-spelers zich ambitieus. Helaas vertaalde zich dat niet naar het veld. Paars-wit faalde tegen AA Gent. "Mijn spelers moesten ambitieus zijn", aldus Vanhaezebrouck. "Play-off 1 doe je mee om te winnen, maar nu zitten we in een situatie die verre van ideaal is."

Kan de titel nog? "We mogen nooit opgeven en moeten vanaf nu match per match bekijken, maar we moeten ook realistisch zijn. Als Club Brugge wint van Genk moeten we 10 punten ophalen op de 27 punten die nog te verdienen zijn. Dat betekent dat Brugge dan maar 10 op 27 mag halen en wij 27 op 27. Dat gaat niet gebeuren, hé."

Als Club wint is het dus voorbij? "We gaan knokken voor wat we waard zijn. Maar ik denk niet dat Brugge punten zal verliezen à volonté. Over de titel moeten we momenteel niet meer spreken."

Er was zo weinig grinta te zien tegen AA Gent. "We zijn zowel in de eerste als in de tweede helft te slap begonnen. Ik ben akkoord met het feit dat Gent meer kansen creëerde, maar wij hadden ook een aantal mogelijkheden. Als we die hadden afgemaakt - twee centers waar we bij hadden moeten zijn, de bal van Morioka op de paal - dan hadden we met ons publiek nog iets kunnen forceren. Maar play-off 1: dat is ook efficiëntie. Dat misten we."

Je defensie stond ook op flanellen benen. "Tja, het was weer sleutelen, hé. Dendoncker moest naar het middenveld, er stonden weer andere jongens. Met nieuwjaar hadden we graag twee defensieve versterkingen gehaald, maar dat is niet gebeurd. Dan sta je op scherp in die zone. Eigenlijk staan we op scherp in alle zones. Er mogen geen geblesseerden meer vallen. We moesten nu al een 18-jarige rechtsback zetten.

Wat vond je van Saelemaekers? "Hij deed het goed, maar werd meteen beladen met een onterechte gele kaart na een volledig correcte tackle. Daarom was ik ook zo kwaad. Dan moet zo'n jongen nog een uur tegen Simon voetballen zonder risico's te nemen. Niet simpel.

Simon brak wel vaak door. "Hij lokte volk naar zich toe en speelde dan iemand vrij in de box. Met onze ervaren middenvelders hadden we dat toch beter moeten oplossen. Er zijn zaken die veel beter kunnen. Zo waren er veel passes van achteruit die fout waren ook."

De invallers - Ganvoula en Markovic - maakten ook het verschil niet meer. "Met onze wissels kwamen we ook niet in het stuk voor. Integendeel, in het laatste kwartier werden onze controles slordiger, we voelden het niet meer. We missen misschien te veel belangrijke spelers."

Is er nog een lichtpuntje? "Op sommige momenten drukten we Gent - dat toch een uitstekende defensie heeft en amper tegengoals slikt - toch achteruit. We hadden graag gewonnen, maar Gent blijft een gevaarlijke ploeg. We moeten ons nu vrijdag herpakken tegen Charleroi en hopelijk recupereren we tijdens Play-off 1 nog enkele belangrijke spelers.

“Het plan was de rest achter ons houden. Dat is bij deze al mislukt”

Pieter Gerkens toonde zich een eerlijk man na de mislukte start aan Play-Off 1. Anderlecht moet niet meer naar boven kijken maar vooral achter zich. “Ik denk dat het sowieso al de bedoeling was dat we voor die tweede plaats gingen gaan. Iedereen besefte dat de voorsprong van Club Brugge heel groot was. Wij moesten gewoon zorgen dat we de rest achter ons hielden. Dat is bij deze ook al mislukt. We moeten het nu match per match gaan aanpakken en hopen dat we nog als tweede kunnen eindigen.”

Een lichtpuntje bij paars-wit was het degelijke debuut van Alexis Saelemaekers. De 18-jarige belofte toonde zijn aanvallende instincten en leek het combinerend goed te kunnen vinden met Gerkens. “Als je bij Anderlecht aan de aftrap komt dan heb je kwaliteiten”, aldus Gerkens. “Hij heeft getoond dat hij hier goed mee kan voetballen. Het is zeker een jongen waar we nog van zullen horen in de toekomst. Combinerend vonden we elkaar goed op rechts maar defensief kan het zeker nog beter. Dat is een werkpunt voor de volgende wedstrijden.”

Foket: "Mijn borst was te breed voor Gerkens"

"Dit was voor ons de ideale match om Play-off 1 aan te vatten", keek Thomas Foket met een brede glimlach terug op de 0-2 zege van de Buffalo's in Anderlecht. "Het geloof om hier iets te rapen was echt wel groot. Uiteindelijk winnen we hier en houden we terug de nul. Maar nu moeten we toch terug meteen focussen op de volgende match", aldus nog Foket die vlak voor de aftrap van de tweede helft in een geanimeerd gesprek met Hein Vanhaezebrouck was verwikkeld.

"We hadden het toen over die fase voor rust toen Gerkens neerging in een spurtduel met mij. Maar ik heb de voorbije maanden flink gewerkt in de fitness en mijn borst was duidelijk enkele centimeters te breed voor hem. Dat heb ik toch even duidelijk gemaakt aan Hein", grapte Foket die evenwel niet wilde spreken over een revanche op zijn voormalige coach. "Nee, dat leefde niet zozeer bij mij. Ik was hier kind aan huis en mijn familie en vrienden zitten hier vaak op de tribunes. Maar ik vind het altijd fijn om hier een goed resultaat neer te zetten, ongeacht wie er op de bank zit of tussen de lijnen staat. Het was trouwens de eerste keer dat ik Hein terugzag sinds hij vertrok bij AA Gent."