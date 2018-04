Vlamingen Sebastiaan en Weking liepen 25.000 kilometer doorheen Amerika: “Nu terug apart gaan wonen, gaat heel raar zijn”

Twee jaar lang stond hun leven maar in het teken van één ding: lopen. De ene na de andere marathon, elk om de dag één, 590 keer. Ze legden de hele 25.000 kilometer van de Pan-American Highway, die Alaska verbindt met het allerzuidelijkste punt van het Amerikaanse continent, al lopend af. Een gesprek over bruine beren op de motorkap, toevallige ontmoetingen en vier mensen die nu al bang zijn dat ze elkaar niet meer zullen kunnen missen. Want oh ja, hun vriendinnen gingen ook mee, als steun en toeverlaten: “Zonder hen hadden we dit nooit kunnen doen.”

Ze kunnen het eigenlijk nog maar nauwelijks bevatten wanneer we hen opbellen in Ushuaia. Na twee jaar zit hun titanenwerk erop: 25.000 kilometer en maar liefst 590 marathons na hun vertrek in Alaska, ...