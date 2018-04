Belgen in het buitenland: Thorgan Hazard raapt brilscore, Feyenoord wint met forfaitscore van Anderlecht-huurling

Het duel tussen Mainz en Mönchengladbach op de 28e speeldag van de Duitse Bundesliga is zondag zonder doelpunten geëindigd. Thorgan Hazard, die de wedstrijd uitspeelde bij Mönchengladbach, slaagde er niet in de drie punten voor zijn club binnen te halen.

Hazard en zijn ploegmakkers nemen in het klassement de negende plek in en tellen 37 punten. Mainz (16e) bevindt zich in de rode zone. Met 26 punten op zak laat het enkel Keulen (20 punten) en Hamburg (19 punten) achter zich. Leider Bayern München is zo goed als zeker van de titel. De ‘Rekordmeister’ telt 69 punten. Dat zijn er al zeventien meer dan eerste achtervolger Schalke 04.

Primera Division

Op de 30e speeldag van de Spaanse Primera Division hebben Maxime Lestienne en Malaga met het kleinste verschil van Villareal gewonnen. De Braziliaanse Belg Andreas Pereira en zijn Valencia deden hetzelfde op bezoek bij Leganes. Bij Real Sociedad kon de ingevallen Adnan Januzaj het verschil niet maken tegen Eibar. De wedstrijd kende geen doelpunten. In de wedstrijd tussen Malaga en Villareal kwam Maxime Lestienne na 75 minuten het veld op voor Chory Castro, die in de 37e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde.

Ook voor Andreas Pereira van Valencia was er geen basisplaats weggelegd in de wedstrijd tegen Leganes. De aanvaller mocht in de 80e minuut Goncalo Guedes vervangen. Rodrigo maakte in de 62e minuut het winnende doelpunt voor Valencia. De wedstrijd tussen Eibar en Real Sociedad eindigde zonder doelpunten. Adnan Januzaj viel in de 72e minuut in voor Juanmi.

In de stand is Valencia vierde met 62 punten. Real Sociedad (34 punten) staat op de 15e plek. Malaga is de hekkensluiter. Het telt zeventien punten. Dat zijn er elf minder dan Levante, dat op de veilige zeventiende plek staat. Barcelona is de onbetwiste leider met 76 punten.

Eredivisie

Op de 29e speeldag van de Nederlandse Eredivisie heeft Heerenveen zondag met 1-2 gewonnen bij Heracles. Heerenveen wipt zo over Heracles naar de achtste plek in het klassement. Excelsior kon dan weer niets forceren tegen Feyenoord. De club van Wout Faes ging met 5-0 roemloos de boot in. In de 37e minuut stond onze landgenoot Bram Castro aan de grond genageld toen Morten Thorsby een voorzet van Arber Zeneli hard tegen de netten kopte. Amper drie minuten later kreeg Heerenveen een penalty toebedeeld voor een fout op Reza Ghoochannejhad. Zeneli nam de verantwoordelijkheid en schoot de bal hard in de linkerhoek. Castro, die nochtans de juiste kant had gekozen, kon net niet bij de bal. Vlak voor het laatste fluitsignaal redde Brahim Darri (90.+4) de eer voor Heracles met een prachtig schot vanuit de tweede lijn.

Dries Wuytens en Dario Van den Buijs kwamen niet in actie voor Heracles. Zij zagen hun club vanop de bank kopje onder gaan. Feyenoord was dan weer een paar maatjes te sterk voor Wout Faes en de zijnen. Het werd 5-0 in de Rotterdamse Kuip. Doelpuntenmakers van dienst bij Feyenoord waren Jean-Paul Boetius (4e), Jens Toornstra (27e), Tonny Vilhena (42e) en Steven Berghuis (55e). De malaise was compleet bij Excelsior toen Jordy de Wijs in de 76e minuut een owngoal scoorde.

Feyenoord is vierde met 51 punten. Heerenveen (39 punten) doet een goede zaak in het klassement. Zo wipt het over Heracles naar de achtste plaats. Heracles is tiende met 37 punten. Excelsior (11e) zit met 35 punten stevig in de middenmoot verankerd. Leider PSV telt 74 punten.