Meisje van 3 sterft na val van zesde verdieping

Brussel / Schaarbeek -

In de Brusselse gemeente Schaarbeek is zondagavond een meisje van drie jaar om het leven gekomen bij een val van de zesde verdieping. Dat meldt het Brusselse parket. Het drama speelde zich af in de Vooruitgangstraat, rond 19.00 uur. Daar viel het meisje om een nog onduidelijke reden van een balkon op de zesde verdieping. Het kind overleefde de val niet.