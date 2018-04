Anderlecht-jongeling krijgt staande ovatie bij wissel… behalve van één iemand

Voor de jonge Alexis Saelemaekers zal 1 april 2018 een dag zijn om nooit meer te vergeten. De 18-jarige mocht voor het eerst in de basis starten bij Anderlecht en deed het lang niet slecht, al ging Anderlecht in eigen huis wel de boot in tegen AA Gent. Saelemaekers werd laat in de tweede helft gewisseld en kreeg van het publiek en de bank een staande ovatie… behalve van coach Hein Vanhaezebrouck, die in zijn typische stijl langs de kant van het veld bleef molenwieken en even geen aandacht had voor Saelemaekers. Het leverde alvast hilarische beelden op.