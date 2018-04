Oncontroleerbaar ruimtestation van 8,5 ton neergestort boven Grote Oceaan

Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 is om 08.15 uur (02.15 uur in België) de atmosfeer van de aarde weer binnengekomen in de regio van de Zuidelijke Grote Oceaan. Dat meldt het officiële nieuwsagentschap Xinhua, dat de Chinese ruimtevaartorganisatie CMSEO citeert. Volgens Xinhua is het ruimtestation van 8,5 ton “grotendeels opgebrand”.

China schoot Tiangong-1 in 2011 de ruimte in. Een gecontroleerd neerstorten van het 8,5 ton zware en 12 meter lange ruimtestation boven zee was niet mogelijk. Sinds maart 2016 was er geen contact meer met het ‘Hemelpaleis’, zoals ‘Tiangong’ in het Nederlands luidt. De motoren konden dus niet meer aangestuurd worden.

Het laboratorium, dat afgeremd werd door de atmosfeer, was de aarde steeds dichter genaderd. Midden januari cirkelde het station in een baan van ongeveer 280 kilometer rond de aarde.

Model van de Tiangong-1. Foto: REUTERS

Experten verwachtten dat ongeveer 1,5 tot 3,5 ton van het ruimtestation de hitte zou doorstaan bij het binnenkomen in de onderste atmosfeerlagen. Kleine stukken zouden zo op het aardoppervlak kunnen vallen. Het gaat vooral om delen uit titanium of roestvrij staal. Holger Krag van het Europese Ruimtevaartagentschap ESA zei dat brokstukken over een lengte van meer dan duizend kilometer zouden kunnen terechtkomen. Landen als de VS, China, Australië, maar ook landen in Afrika, Zuid-Europa en Zuid-Amerika konden geraakt worden.

Toch werd het gevaar voor mensen vooraf als uiterst klein ingeschat. “De mogelijkheid voor één individu om door een brokstuk gewond te raken, is zo groot als twee keer in één jaar door bliksem getroffen te worden”, zei Krag. In de geschiedenis van de ruimtevaart zijn er nog geen bevestigde gevallen van mensen die door ruimteschroot zijn gewond geraakt.

Foto: AP

Lichtgewicht

Tiangong-1 was een experimenteel ruimtelaboratorium waarmee koppelingsmanoeuvres konden getest worden. De ESA zegt dat er twee bemande missies naar het station gingen. In vergelijking met het ongeveer 450 ton zware Internationale Ruimtestation ISS was het Hemelpaleis een lichtgewicht.

Tiangong-2

China schoot een nieuw ruimtelabo in 2016 de ruimte in. In Tiangong-2 kunnen twee astronauten langer verblijven dan in zijn voorganger. Ook heeft het een hoger laadvermogen en kan het bijgetankt worden. Met zijn ruimtelabo’s wil China ervaring opdoen voor de bouw van een eigen ruimtestation, dat rond 2022 klaar zou moeten zijn. De op een na grootste economie van deze aarde heeft een ambitieus ruimtevaartprogramma, ook naar de maan en Mars.