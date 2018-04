Man (70) opgepakt voor brandstichting in appartementsgebouw, maar terwijl hij in cel zit brandt het er weer

Antwerpen - Tot twee keer toe zijn politie en brandweer zaterdagnacht en zondagochtend moeten uitrukken naar een appartementsgebouw in de Antwerpse Lange Batterijstraat. Rond 00.30 uur kwam een eerste oproep binnen omdat in de gemeenschappelijke hal papier in brand gestoken was voor de deur van een van de appartementen.

“Een heel beperkte brand en snel geblust”, aldus brandweerwoordvoerder Kristof Geens. Het was al snel duidelijk dat het brandje aangestoken was. De bewoonster van het geviseerde appartement heeft al een tijd problemen met een buurman - de politie kwam al verschillende keren ter plaatse en stelde meerdere processen-verbaal op voor verschillende feiten.

In de nasleep van het brandje werd de 70-jarige buurman dan ook gearresteerd door de politie, de man is voorgeleid op verdenking van belaging wegens de aanslepende problemen. Parket wil geen commentaar kwijt. Of hij al dan niet aangehouden werd is nog niet duidelijk.

Vreemd genoeg werden de hulpdiensten op zondagochtend rond 05.30 uur opnieuw naar het bewuste gebouw in de Lange Batterijstraat gestuurd. In de hal was opnieuw papier aan het branden. “De verdachte buur was op dat moment bij ons”, zegt de politie. Onderzoek zal moeten duidelijk moeten maken of de tweede brand een heropflakkering van (resten) van het eerste brandje was of of er een andere brandstichter actief was.