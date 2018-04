Bijna 200 Amerikaanse nieuwsstations vallen samen media aan met identieke tekst: “Dit is een gevaar voor onze democratie”

Een Amerikaanse mediagroep heeft bakken met kritiek over zich heengekregen nadat het nieuwslezers van bijna 200 lokale tv-zenders dezelfde tekst liet voorlezen. De boodschap lijkt op de anti-mediaretoriek van president Donald Trump. Niet geheel toevallig staat de mediagroep te boek als conservatief en voorstander van de Amerikaanse regeringsleider.

De Sinclair Broadcast Group is de grootste speler in de Verenigde Staten op het gebied van lokale televisienetwerken. De mediagroep werd eerder al beschuldigd van niet-objectieve verslaggeving over Trump en lijkt nu opnieuw de president doelbewust te steunen. De nieuwslezers van bijna 200 stations van de tv-gigant lazen deze maand allemaal dezelfde boodschap voor, waarin hard werd uitgehaald naar de grote media en hun “fake news”.

“We zijn zeer trots op de kwaliteit van de journalistiek die ons station produceert”, begint de boodschap. “Maar we zijn bezorgd over de verontrustende trend van onverantwoorde, eenzijdige verslaggeving die in ons land woedt. Het delen van bevoordeeld en vals nieuws is maar al te gewoon geworden op sociale media. Nog alarmerender is het dat bepaalde media die verhalen overnemen, zonder de feiten te controleren.”

Gevaar voor democratie

Hoewel er geen specifieke verhalen genoemd worden, is dit duidelijk een aanval op de media die het aan de stok kregen met Trump. Het past perfect in het plaatje van zijn ‘strijd’ tegen gevestigde namen als CNN. Des te opmerkelijk is het dat in de boodschap uitgehaald wordt naar “leden van de media die hun platform gebruiken om hun eigen agenda door te drukken om te controleren ‘wat mensen denken’”. Een trend die “een extreem gevaar voor onze democratie vormt”, aldus honderden nieuwslezers.

Sportsite Deadspin zette een deel van de vele nieuwsankers die de identieke boodschap verkondigen achter elkaar.

How America's largest local TV owner turned its news anchors into soldiers in Trump's war on the media: https://t.co/iLVtKRQycL pic.twitter.com/dMdSGellH3 — Deadspin (@Deadspin) 31 maart 2018

Boycot

Op sociale media kon de Sinclair Broadcast Group rekenen op forse kritiek. De boodschap wordt onder meer bestempeld als “heel eng”. Ook verschillende spelers in de Amerikaanse media hebben van zich laten horen. Zo stelt regisseur Joss Whedon dat juist de Sinclair Broadcast Group “zeer gevaarlijk voor onze democratie is”.

David Simon, de bedenker van de populaire serie The Wire, stelt dat “ieder die naar een tv-station van Sinclair kijkt is dom, en daar rekenen ze op”. Werknemers van de mediagigant vergelijkt hij met prostituees.

Acteur Kumail Nanjiani waarschuwt dat Sinclair de lokale zenders gebruikt om “zijn bevooroordeelde boodschap te verkondigden”. ‘House of Cards’-maker Beau Wilimon roept op tot een boycot van de mediagroep.

Find out if any of your local stations are owned @WeAreSinclair (Sinclair Broadcast Group). If so, make sure to boycott watching them so advertisers drop. This is what corporate authoritarian propaganda looks like. #BoycottSinclair https://t.co/tZDQWBkm5v — Beau Willimon (@BeauWillimon) 1 april 2018

Watch this video. Read this article. Sinclair Broadcast Group is buying up local stations all over the country & using them to push their extremely biased agenda. https://t.co/AYvb2oYk5t — Kumail Nanjiani (@kumailn) 1 april 2018