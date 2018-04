Jonge matador (20) gunt stier rustige oude dag, nadat het dier hem perforeert in achterste

Het is het risico van het vak des stierenvechter: het beest reageert niet zoals je had gedacht, waarna je op pijnlijke wijze kennismaakt met zijn hoorns. Het overkwam de jonge Franse matador Andy Younes (20) zondag in zijn geboorteplaats. Waar het dier vaak wordt gedood aan het einde van een ‘gevecht’, toonde Younes echter compassie en spaarde de stier. Die mag nu verder leven op een boerderij.

Younes had de eer om voor de toeschouwers in zijn thuisstad Arles, nabij Marseille, in de ring te stappen tijdens het Feria d’Arles, een festival dat traditioneel het Franse stierenvechtseizoen opent, meldt The Sun. Het optreden verliep echter niet zoals de getalenteerde matador had gehoopt: de stier nam wraak voor alle speren in zijn rug en greep Younes op zijn hoorns op een pijnlijke plek. Vervolgens werd de matador de lucht in geslingerd. Het leverde spectaculaire beelden op.

Hoewel de 20-jarige Fransman werd vernederd door zijn gehoornde rivaal, toonde Younes respect voor de perforerende vaardigheden van het dier. Waar een stier normaal gezien wordt gedood aan het einde van een ‘optreden’, besloot de matador het beest te sparen. Het dier mag nu de rest van zijn leven doorbrengen op een boerderij.

Gegrepen op wel heel gevoelige plek

Hoewel Younes nog jong is, heeft hij al heel wat ervaring. Hij stapte voor het eerst in de ring toen hij vijf jaar oud was. Het is dan ook niet voor het eerst dat de stierenvechter gewond raakt. Afgelopen juli raakte Younes gewond aan zijn dijen en enkel bij een ‘gevecht’ in Madrid. In diezelfde strijd maakte de stier nog een slachtoffer, namelijk de Spaanse matador Juan Miguel, die in zijn edele delen werd gegrepen.

Foto: AFP

